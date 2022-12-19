Общество

Вопросы организации медпомощи пациентам с сахарным диабетом в СЗФО обсудили в Пскове

Вопросы организации медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом рассмотрели на окружном совещании, которое в понедельник, 19 декабря, прошло в Пскове. Мероприятие стало одним из первых в серии окружных совещаний с участием субъектов РФ и прошло с участием ведущих федеральных экспертов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В январе следующего года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина стартует федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», цель которого снизить бремя от сахарного диабета и его осложнений. Серия окружных совещаний нацелена на выявление рекомендаций по организации комплексной работы, рассмотрение различных аспектов профилактики и лечения пациентов с сахарным диабетом.

К представителям экспертного сообщества обратилась первый заместитель губернатора Вера Емельянова. «Нам очень важны ваши профессиональные советы, чтобы работу, связанную с улучшением качества здоровья людей, сделать не только неформальной, но и эффективной. По 10 млрд рублей в течение ближайших трех лет в нашей стране будет выделено на реализацию федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом“. Кроме того, в рамках национального проекта "Здравоохранение“ серьезные ресурсы направляются для развития, модернизации материально-технической базы, усиление кадрового потенциала. Нам сегодня важно использовать все имеющиеся инструменты эффективно, профессионально и грамотно», — заметила Вера Емельянова.

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Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Евгений Камкин обратил внимание, что профильный федеральный проект в настоящее время находится на межведомственном согласовании и будет утвержден до конца года. В его составе — целый комплекс мероприятий, нацеленный на улучшение качества и доступности медпомощи. Особое внимание будет уделено диагностической работе, так как высока доля граждан, которые не знают о своем заболевании. Еще одним приоритетным направлением станет подготовка специалистов, в первую очередь первичного звена, а также оснащение медицинских организаций. Евгений Камкин обратил внимание, что в каждом субъекте будут разработаны региональные программы, которые должны учитывать территориальные особенности организации диабетологической службы.

Сенатор Российской Федерации от Псковской области Елена Бибикова согласилась, что необходимость формирования федерального проекта, действительно, назрела очень давно, его ждали. «В последние годы специалисты отмечают неуклонный рост числа людей с сахарным диабетом. Только по официальным данным в 2021 году в нашей стране число пациентов с этим заболеванием достигло 5,2 млн человек. Из них около 540 тысяч людей — пациенты с сахарным диабетом, проживающие в СЗФО», — заметила Елена Бибикова. Сенатор также обратила внимание, что по итогам окружных совещаний в Совете Федерации состоится круглый стол, где будут рассмотрены предложения из регионов, на основе которых будет «донастраиваться» федеральный проект.

Опыт Псковской области в организации работы по эндокринологическому направлению представила заместитель руководителя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина. Она рассказала о существующей трехуровневой системе оказания специализированной помощи пациентам с сахарным диабетом, их сопровождении на амбулаторном и стационарном уровнях, лекарственном обеспечении. В частности, Надежда Рагозина обратила внимание, что по решению губернатора Михаила Ведерникова все дети, больные сахарным диабетом, обеспечены системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы крови, что позволяет существенно упростить контроль за уровнем гликемии.

Участники окружного совещания проанализировали региональные практики функционирования эндокринологической службы, обсудили перспективы развития диабетологической службы в субъектах СЗФО, рассмотрели вопросы совершенствования ранней диагностики сахарного диабета, снижения риска осложнений, маршрутизации пациентов и межведомственного взаимодействия в целях повышения доступности и качества организации оказания медицинской и социальной помощи гражданам, больным сахарным диабетом. По итогам дискуссии будут подготовлены рекомендации по разным аспектам работы с пациентами с сахарным диабетом.

В правительстве отметили, что в работе совещания приняли участие заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина Серегина, заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ольга Царева, ректор Московского государственного гуманитарно-экономического университета Игорь Михалев, представители органов исполнительной власти в сфере здравоохранения всех субъектов СЗФО, эксперты в сфере организации и экономики здравоохранения, а также представители профессионального медицинского и научного сообщества.