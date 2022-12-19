Общество

Психолог объяснил чувство вины из-за покупок

У людей нередко появляется чувство вины за сделанные покупки. Об этом сообщил российский психолог Павел Раков. По его мнению, причина может крыться в неуверенности в себе, заниженной самооценке и нежелании вкладывать в себя силы, деньги и время.

Кроме того, многие воспринимают покупки как потребительство в противовес духовным ценностям, а также вынуждены считаться с финансовыми ограничениями, цитирует психолога news.ru.

«Человек считает, что чего-то не достоин. Покупая дорогие и интересные вещи, он испытывает не самые приятные эмоции. И глядя на окружающих, такой человек думает: "Им можно. А я еще не заработал"», — пояснил Раков.

Кроме того, с возрастом люди склонны к бережливости и испытывают возрастной гормональный спад, отметил психолог. По его словам, одновременно приходит и психологическое успокоение, позволяющее легче отказываться от покупок. Также многие делают покупки, пытаясь таким образом заглушить собственные отрицательные эмоции, однако чаще всего это не помогает, вызывая чувство вины, пояснил эксперт.

«Когда у человека много нерешенных проблем, он стремится с ними справиться: кто-то через алкоголь, кто-то становится трудоголиком, кто-то вымещает злость на окружающих, а кто-то тратит на себя кучу денег, но легче ему от этого не становится», — заключил Раков.