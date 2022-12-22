Общество

Детский фонд провел мероприятия для особенных детей Острова

На базе Островской коррекционной школы (филиал ГБОУ «Центр специального образования №2») прошло обучающе-развивающее занятие для учеников школы и членов их семей 21 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского отделения Детского фонда РФ.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского отделения Детского фонда

Началось мероприятие с мастер-класса «Мастерская Деда Мороза», где дети с родителями своими руками делали новогодние венки. После мастер-класса мамы и бабушки поработали с психологом на тренинге «Путь к себе», посвящённом профилактике эмоционального выгорания родителей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ.

С помощью различных методик и упражнений родители познакомились между собой, проработали свои эмоции и чувства, с которыми сталкиваются наиболее часто. С помощью метафорических карт родители выявили качества характера, на которые они могут опираться в трудных ситуациях. В конце занятия психолог дала мамам и бабушкам практические советы, как оставаться в равновесии, где искать силы для решения сложных ситуаций.

Завершилось мероприятие чаепитием, на котором участникам вручили вкусные подарки для семейного чаепития.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Территория волшебства» при поддержке комитета по социальной защите Псковской области. В нём приняли участие семьи, в которых воспитываются дети с ментальными нарушениями в развитии. Из-за введённых ограничений занятия проводились в малых группах. Всего в мероприятии приняло участие 26 человек.