Общество

Молодые росгвардейцы приняли присягу в Пскове

Торжественная церемония принятия присяги сотрудниками, впервые поступившими на службу в подразделения вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии, состоялась в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В мероприятии приняли участие руководители регионального управления Росгвардии, отдела вневедомственной охраны и преподаватели.

Двадцать росгвардейцев дали клятву быть верными присяге, достойно исполнять свой служебный долг, уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина, быть мужественными и честными.

Принятие присяги стало для них завершением напряженной программы обучения, проходившего в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области, отметили в ведомстве.

В течение 3 месяцев сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии проходили первоначальное профессиональное обучение: изучали организационно-правовые основы деятельности войск национальной гвардии России, профессиональную культуру и этику, тактику охраны общественного порядка, огневую, тактико-специальную, физическую и медицинскую подготовки. По всем дисциплинам росгвардейцы успешно прошли проверочные испытания и сдали экзамены.

Теперь росгвардейцы приступят к выполнению своих непосредственных служебных обязанностей в подразделениях вневедомственной охраны.