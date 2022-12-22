Общество

Детская преступность снизилась в Псковской области

Расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой состоялось в правительстве Псковской области в четверг, 22 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, ответственные лица в муниципальных районах и городах участвовали в работе в режиме ВКС.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Члены комиссии обсудили состояние подростковой преступности на территории Псковской области за 11 месяцев этого года, вопросы профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан, работу по профилактике распространения экстремизма и терроризма в молодежной среде, и формированию у несовершеннолетних антитеррористического сознания.

Также они утвердили план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав правительства области на 2023 год.

По данным на ноябрь, на территории Псковской области сохраняется тенденция снижения числа несовершеннолетних, совершивших преступления. За 11 месяцев 2022 года этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 10% (с 99 до 89), в том числе на треть — по предварительному сговору со взрослыми. На 25% стало меньше подростков, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. Преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии наркотического опьянения, не зафиксировано. Число детей, допустивших повторное совершение преступлений, сократилось на 18%.

В целом на отчетный период на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) территориальных органов МВД России на городском и районном уровнях состоят 427 детей и родителей. Инспекторами ПДН на районном уровне выявлено чуть больше 3 тысяч административных правонарушений по линии несовершеннолетних, что на 5% меньше по сравнению с прошлым годом. С нарушителями порядка проводятся профилактические беседы и лекции, а также локальные мероприятия, направленные на предупреждение совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними и в отношении их.

Так, на территории области организовали и провели оперативно-профилактические операции «Лидер», «Здоровье», общероссийские оперативно-профилактические мероприятия «Твой выбор» и «Защита», мероприятия в рамках акции «Безопасность детства», «Помоги пойти учиться», «Насилию скажем — нет!». Также трудные подростки приняли участие в международном походе, посвященном сохранению памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. «наСЛЕДие», в двух профильных сменах «Поверь в себя», в спартакиаде по мини-футболу и в трудовом лагере «Юный спецназовец» на базе Вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 1 в Пскове.

Кроме того, ребята активно привлекаются во внеурочную и трудовую деятельность, приобщаются к мероприятиям, проводимым региональными отделениями Российского движения школьников, Юнармии, волонтерских объединений и молодежных организаций. В частности, они принимали деятельное участие в проведении праздничных мероприятий по случаю годовщины победы над немецко-фашистскими захватчиками, в уборке воинских захоронений и поздравлении ветеранов и участников ВОВ.

Пятидесяти несовершеннолетним, состоящим на учете в ПДН, оказали помощь в трудоустройстве.