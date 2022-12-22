Общество

Два контейнера для ТКО перенесли в Палкинском районе

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») сообщает, что контейнер для ТКО переставили с кладбищ в деревнях Локно и Бобьяково Палкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Контейнер для ТКО с кладбища в деревне Локно переставили на контейнерную площадку в деревне Коровкино, дом 2. С кладбища в деревне Бобьяково контейнер переставлен в деревню Лухново, дом 3.

«Вывоз контейнеров для ТКО в данных населенных пунктах будет осуществляться по графику – 2 и 4 четверг месяца», – написали в филиале ООО «Экопром»

В компании уточнили, что в связи с наличием контейнеров для ТКО в деревнях Коровкино и Лухново, мешковой сбор ТКО в данных населенных пунктах отменен.