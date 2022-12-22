Общество

«Одноклассники» рассказал о запланированных обновлениях на следующий год

Холдинг VK рассказал о большом обновлении социальной сети «Одноклассники», которое ожидается уже в 2023 году. Так, поменяется концепция ленты новостей, где сообщения, в том числе квадратные фотографии, горизонтальные и вертикальные видео, а также текстовые посты теперь будут отображаться на всем пространстве экране в виде «один экран — одна публикация».

В профилях теперь также будет видна только основная информация о человеке и публикации автора. Комментарии можно будет читать без необходимости перехода на отдельный экран. Добавятся и новые реакции к уже привычным «Классам». Для сервиса «Увлечения» создадут новую систему рекомендаций на основе работы нейросетей. Ее главная новация – фотовитрина – сервис, где можно будет редактировать и публиковать свои фотографии, а также собрать их в альбом без необходимости покидать страницу, пишет RuNews24.

Кроме того, добавят рейтинг авторов для оценки отношения по четырем ключевым параметрам: активность, одобрение, вовлеченность и разнообразие группы.