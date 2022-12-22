Общество

О борьбе с контрабандистами в середине 20-х годов ХХ века рассказали псковские архивисты

О борьбе властей с контрабандистами в середине 20-х годов ХХ века рассказал Государственный архив Псковской области в Telergram-канале «Архивный документ»

«Уж слишком много фиксировалось случаев перехода через границу такими гражданами», – говорится в сообщении.

Из доклада о деятельности Себежского погранотряда за июнь 1924 года: «С 1 января по 1 июля погранотрядом задержано перебежчиков – 134 человека и контрабандистов – 1330 человек, у коих задержано контрабандных товаров на сумму 75500 рублей. Зарегистрировано контрабандистов, проходящих по следственным делам из числа проживающих в 16-километровой погранполосе 675 человек».

«Занятию контрабандным промыслом местного населения содействуют следующие причины: 1) отсутствие кооперативной государственной торговли в погранполосе, где можно было бы получить крестьянину предметы первой необходимости и за которыми не пришлось бы пограннаселению обращаться в закардонные кооперативные лавки, так как установлены факты, что некоторые проходили исключительно за этими предметами, 2) слабый нажим со стороны административных органов по взысканию штрафных сумм за контрабанду, о чем свидетельствуют следующие цифры: из 560 000 рублей наложенных штрафных сумм таможенным советом за весь предыдущий период взыскано лишь около 3000 рублей…» – так объясняли сами пограничники сложившуюся ситуацию.

В этом же документе указано количество частных лавочек в Себеже, Пустошке и Идрице, которые, по мнению погранслужбы, занимались реализацией контрабандных товаров. И одной из мер борьбы с контрабандистами было названо именно их закрытие.