Общество

Число профсоюзных «первичек» растёт в Псковской области

Число первичных профсоюзных организаций растёт в Псковской области. Об этом председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов сообщил в программе «Обратный отсчёт» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Профсоюзное первичное членство у нас не уменьшается. Мы рассчитываем, что у нас членство будет как минимум на уровне прошлого года. По ряду областных организаций мы видим положительную динамику, у нас "первичек" становится больше. Более чётко на вопрос о членстве смогу ответить в феврале, когда мы подведём все наши статистические данные», - сказал Игорь Иванов.

Он отметил, что мужчины-члены профсоюза, которые были мобилизованы или оправились в зону проведения специальной военной операции, не платят членские взносы, но остаются в рядах профсоюза. «С нами остаются ветераны, приходят новые организации, предприятия, по ведомствам мы хорошо отрабатываем», - заметил глава Псковского облсовпрофа.

«За 2,5 года видно, что команда отработала не зря. Сегодня есть доверие к профсоюзу, и работа, помощь наших специалистов востребована – это и юридический отдел, и социально-экономический, и спортивно-оздоровительный, и культурно-массовый, и туризм. То есть существует большой спектр преференций, которые профсоюзы области могут предложить работнику, члену профсоюза», - заключил Игорь Иванов.