Общество

100-летие со дня рождения Александра Матросова готовятся отметить в Великих Луках

В Великих Луках разрабатывают план мероприятий в честь столетия со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении.

Фото: центральная городская библиотечная система Пскова

«В нашем орденоносном городе Великие Луки, получившем почётное звание "Город воинской славы" Российской Федерации, чтут память о легендарном рядовом Александре Матросове. Городская власть бережно относится к сохранению этой памяти, проводит и будет в дальнейшем проводить патриотическую работу, связанную с именем Героя. В настоящее время разработан план мероприятий, посвященный 80-летию освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков, которое мы также будем отмечать в 2023 году, и 80-летию подвига Героя Советского Союза Александра Матросова. Кроме того, в этом году правительством Псковской области был создан организационный комитет для подготовки и проведения памятных мероприятий в честь празднования столетия со дня рождения Александра Матвеевича Матросова в 2024 году, как на уровне региона, так и в нашем городе», - рассказал Николай Козловский.

На данный момент готов предварительный план, который ещё будет дополняться и корректироваться. Так, продолжат ремонтно-реставрационные работы на мемориале, расположенном на месте гибели бойца в деревне Чернушки Локнянского района.

Планируется привести в порядок и несколько объектов в Великих Луках, в частности могилу героя и прилегающую к ней парковую территорию.

Определённый объём работ по благоустройству парка, который расположен в непосредственной близости от захоронения, уже выполнен в нынешнем году по федеральной программе, отметил глава города.

«Что касается памятных мероприятий, – в планах совместно с Почтой России и правительством Псковской области выпустить специальный почтовый штемпель для памятного гашения. Будет разработана специальная сувенирная продукция. Также планируется вместе с областным комитетом по туризму разработать региональный туристический маршрут, включающий в себя места подвигов Героев Советского Союза с описанием объектов и информацией о самих Героях», - продолжил он.

В предварительном плане мероприятий значатся выставки, литературные и творческие вечера, научные конференции, спортивные состязания, выпуск специальной книги, проведение Вахты памяти, создание тематических теле- и радиопрограмм, проведение в Великих Луках слёта юнармейцев, фестивалей и реконструкции боя, в котором совершил свой бессмертный подвиг Александр Матросов. В образовательных учреждениях города пройдут тематические уроки Мужества и классные часы.