Общество

Гдовские волонтеры доставили елки пожилым людям к Новому году

Дед Мороз и Снегурочка подарили елки пожилым людям от активистов гдовского отделения партии «Единая Россия» и районного Союза женщин России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Традиционная акция Гдовской местной общественной приемной «Единой России» по доставке елок пожилым людям к Новому году уже третий год подряд пользуется популярностью у жителей, уточнили в пресс-службе.

Так, в общественную приемную обратилась 69-летняя Татьяна Абраменко и попросила в рамках этой акции привести ей елочку к праздникам. Сотрудники приемной доставили ей зеленую красавицу.

«Идея дарить именно ёлочки к этому празднику родилась несколько лет назад. Тогда мы привезли искусственные деревца в каждую жилую комнату Гдовского дома-интерната для инвалидов и престарелых. А потом нашим надёжным партнёром в этом деле стало Гдовское лесничество», – рассказала секретарь местного отделения партии Ольга Галахова.

В этом году Дед Мороз и Снегурочка поздравили пожилых людей, которые сейчас находятся на лечении в Гдовской районной больнице.

Волонтеры доставили пожилым людям не только елочки, но и продуктовые наборы от руководителя региональной общественной приемной партии, депутата Псковского областного Собрания Юрия Сорокина, а также пожелали скорейшего выздоровления и счастья в наступающем году.