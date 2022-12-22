Общество

Псковский губернатор принял участие в федеральной Ёлке желаний

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в федеральной Ёлке желаний в Кремле перед началом заседания Госсовета, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал

«Мне достались три шарика с заветными желаниями от малышей из Псковской области и Донецкой Народной Республики. Артём попросил электромобиль (надеюсь, речь об игрушке), Климентий мечтает о конструкторе лего. А велосипед отправится к Софии из ДНР. Теперь надо успеть отправить подарки до Нового года, чтобы порадовать ребят к празднику», – отметил Михаил Ведерников.

Он напомнил, что в Псковской области есть своя региональная Елка желаний. На сайте ещё висят 34 шарика с желаниями.

«Если вы всегда хотели стать добрым волшебником, то сейчас самое время!» – добавил Михаил Ведерников.