Общество

Победителям детского конкурса экофанфиков вручили подарочные эконаборы от ГК «Титан»

Итоги творческого конкурса экосказок подвели в Пскове в ходе эколого-краеведческой конференции «Я - защитник природы», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Экологический конкурс проходит в рамках Года культурного наследия народов России в части реализации социально-просветительского проекта «Фольклор. Традиции. Экология: Старые сказки на эко лад».

Мероприятие состоялось в библиотеке «Радуга» при поддержке завода «Титан-Полимер».

В конкурсе экофанфиков победителями стали дети возрастной группы от 7 до 14 лет.

Школьникам предлагалось взять за основу сюжет из русских народных сказок, в том числе псковских, и придумать собственную историю экологической тематики, которая дополнит оригинальную версию или даже внесёт в неё новый смысл.

На мероприятии выступил директор псковского Противопожарного лесного центра Олег Черней.

«Нам очень важно видеть, что вы неравнодушны к окружающей среде и крайне внимательно относитесь к теме экологии. Природа - это наш с вами дом, в котором мы все вместе живем, и должны его оберегать», - обратился к детям Олег Черней.

В свою очередь председатель регионального отделения российского экологического общества Дмитрий Уразов поделился планами на дальнейшее сотрудничество как с библиотекой, так и с участниками экологического движения в России.

А представитель генерального спонсора «Титан-Полимер» выразил благодарность всем участникам конкурса экофанфиков.

«С большим удовольствием читали ваши работы, и, конечно, вы - большие молодцы. Видно, что много знаете об экологических проблемах и уже о способах их решения», - сказал специалист по связям с общественностью завода «Титан-Полимер» Денис Бахтин.

Также победители конкурса получили подарки от «Экосубботы» - проекта Группы компаний «Титан» - это эконаборы для экологичного образа жизни.

Добавим, что лучшие работы конкурса будут опубликованы в итоговом сборнике работ. Они станут основой для создания методических материалов по экологическому просвещению.