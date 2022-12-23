Общество

Новогодняя ярмарка открылась в центре Пскова

Новогодняя ярмарка открылась в центре Пскова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«На улице Пушкина открылась ремесленная ярмарка. Теперь это уже неотъемлемый атрибут новогодних торжеств в Пскове. В этом году мы расширили площадку и постарались сделать ее более стильной. Здесь можно найти подарки ручной работы на любой вкус, в том числе в виде символа наступающего Года Кролика! Добро пожаловать!» - написал Борис Елкин.

Ярмарка будет работать с 10:00 до 19:00 с 23 декабря по 8 января.