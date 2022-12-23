Общество

Ввоз почти 60 тонн боснийских груш запретили на госгранице РФ в Псковской области

Ввоз свежих груш общим весом 59 тонн на территорию России запретили на государственной границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

За три дня на российско-латвийской границе РФ в пункте пропуска «Убылинка сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз трёх партий свежих груш происхождением из Боснии и Герцеговины. Фрукты следовали автотранспортными средствами в адрес одного из крупных розничных магазинов в Краснодаре.

Инспекторы ведомства выявили несоответствие подкарантинной продукции единым карантинным фитосанитарным требованиям. На части упаковок отсутствовала маркировка, содержащая всю необходимую информацию в соответствии с едиными карантинными фитосанитарными требованиями: на трёх перевозимых коробках с грушами не были указаны сведения о наименовании продукции, а на семи отсутствовали маркировочные этикетки.

Ввоз почти 60 тонн боснийских груш на территорию Российской Федерации запрещён.