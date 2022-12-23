Общество

Свыше 800 грузовиков оказались в очереди на въезд в РФ перед себежскими «Бурачками»

Очереди из грузовых автомобилей образовались в пунктах пропуска через государственную границу России в Псковской области. Наибольшая очередь сформировалась на въезд в страну перед пунктом пропуска «Бурачки» в Себежском районе. Соответствующие данные опубликованы на сайте Северо-Западного таможенного управления.

В пункте пропуска «Шумилкино» в Печорском районе по состоянию на 6.00 24 декабря в очереди на въезд в РФ находилось 439 транспортных средств, за сутки при этом удалось оформить 61 грузовой автомобиль. В очереди на выезд из страны было 280 грузовиков, за сутки оформлено 153.

В очереди в пункте пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе на въезд в Россию в 6.00 стояли 40 легковых автомобилей (за сутки оформлено 55) и 160 грузовых машин (за сутки контроль прошли 93). На выезд из РФ в очереди было 270 грузовых транспортных средств (за сутки оформлено 96).

Пункт пропуска «Куничина гора» в Печорском районе собрал очередь на въезде в страну из 287 грузовиков (за сутки оформлено 50), 150 машин стоят в очереди в обратном направлении (за сутки контроль прошли 95).

Наибольшая очередь сформировались в пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе. По состоянию на 6.00 перед пунктом пропуска на въезд в Россию стояли 820 грузовых транспортных средств (за сутки оформлено 210), на выезд из России - 100 грузовиков (за сутки контроль прошли 120).

Также в «Бурачках» в очереди на въезд в Россию утром стояли 60 легковых автомобилей, за сутки оформить удалось 32 машины.