Общество

Глав муниципалитетов Псковской области оценили на предмет активности в соцсетях

Рейтинг глав муниципалитетов Псковской области по взаимодействию с аудиторией в социальных сетях составил Центр управления регионом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ЦУР.

В декабре в ТОП-5 вошли:

глава Пыталовского района Вера Кондратьева, глава Пскова Борис Елкин, глава Островского района Дмитрий Быстров, глава Опочецкого района Юрий Ильин, глава Плюсского района Наталья Иванова.

При составлении рейтинга специалисты ЦУР оценивали личные страницы глав в социальной сети «ВКонтакте» и их каналы в Telegram. Прежде всего, внимание уделяли взаимодействию с подписчиками, работе с комментариями. Также среди критериев - регулярность публикаций и качество контента. Дополнительные баллы можно получить за прямые эфиры в соцсетях.

«Итоговый рейтинг и рекомендации по повышению эффективности деятельности в соцсетях направляется муниципалитетам. Такое взаимодействие помогает выстроить грамотную коммуникацию и улучшить обратную связь с жителями городов и районов», - отметили в ЦУР.