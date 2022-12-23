Глав муниципалитетов Псковской области оценили на предмет активности в соцсетях

Рейтинг глав муниципалитетов Псковской области по взаимодействию с аудиторией в социальных сетях составил Центр управления регионом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ЦУР.
В декабре в ТОП-5 вошли:
При составлении рейтинга специалисты ЦУР оценивали личные страницы глав в социальной сети «ВКонтакте» и их каналы в Telegram. Прежде всего, внимание уделяли взаимодействию с подписчиками, работе с комментариями. Также среди критериев - регулярность публикаций и качество контента. Дополнительные баллы можно получить за прямые эфиры в соцсетях.
«Итоговый рейтинг и рекомендации по повышению эффективности деятельности в соцсетях направляется муниципалитетам. Такое взаимодействие помогает выстроить грамотную коммуникацию и улучшить обратную связь с жителями городов и районов», - отметили в ЦУР.