Общество

Врач заявила о влиянии употребления колбасы на старение организма

Колбасы содержат много конечных продуктов гликирования, которые заставляют организм стареть быстрее, заявила руководитель Клиники нутрициологии Российского геронтологического научно-клинического центра национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова. Информацию Псковской Ленте Новостей предоставили в университете.

Специалист рассказала, какими деликатесами можно побаловать себя за новогодним столом без вреда для здоровья, а от чего лучше отказаться.

«Колбасы разрешены в ограниченном количестве. Они содержат много конечных продуктов гликирования, которые заставляют организм стареть быстрее. Мясные деликатесы также лучше ограничить, если у вас подагра или есть проблемы с жеванием и глотанием», - сообщила Екатерина Иванникова.

Разрешена икра разных сортов рыб, какую именно выбрать – красную, черную или икру минтая, зависит от предпочтений, отметила специалист. «Что касается имитированной икры из водорослей, вреда в ней нет, впрочем, как и особой пользы. Но лучше внимательно прочитать состав, так как она может содержать большое количество консервантов», - добавила она.

По словам эксперта, в новогоднюю ночь пожилым людям лучше отказаться от салатов и закусок с печенью трески, блюд, приготовленных во фритюре, таких как картошка фри, пончики, острые куриные крылышки, а также от очень жирных блюд. Количество крепких спиртных напитков лучше свести к минимуму. «Все эти продукты создают большую нагрузку на гепатобилиарную систему (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) и праздник может закончиться для вас приступом острого холецистита и панкреатита, либо отравлением», - заметила врач.

«Можно и даже нужно побаловать себя красной малосольной рыбой, она очень полезна, так как богата омега-3 жирными кислотами. Но общая порция не должна превышать 200 гр за вечер, - подчеркнула специалист. - Морепродукты содержат большое количество белка, а он очень важен в пожилом возрасте. Ешьте любые морепродукты в разном виде, главное, чтобы они были свежие и приготовлены не во фритюре. Но помните, аллергия на моллюсков является одной из самых распространенных пищевых аллергий».

В заключение Екатерина Иванникова добавила, что такие масштабные застолья, как в новогоднюю ночь, случаются не так часто, поэтому можно побаловать себя разными деликатесами, если нет обострения хронических заболеваний ЖКТ. «Салаты с майонезом, закуски, соленья, острое и копчёное – все это можно, но по чуть-чуть. Следите, чтобы в вашей тарелке было 50% овощей, 25% белка и 25% сложных углеводов. А вот с 3-4 января лучше вернуться в свой привычный режим питания», - посоветовала она.