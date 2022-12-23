Врач заявила о влиянии употребления колбасы на старение организма

Колбасы содержат много конечных продуктов гликирования, которые заставляют организм стареть быстрее, заявила руководитель Клиники нутрициологии Российского геронтологического научно-клинического центра национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова. Информацию Псковской Ленте Новостей предоставили в университете.
Специалист рассказала, какими деликатесами можно побаловать себя за новогодним столом без вреда для здоровья, а от чего лучше отказаться.
Разрешена икра разных сортов рыб, какую именно выбрать – красную, черную или икру минтая, зависит от предпочтений, отметила специалист. «Что касается имитированной икры из водорослей, вреда в ней нет, впрочем, как и особой пользы. Но лучше внимательно прочитать состав, так как она может содержать большое количество консервантов», - добавила она.
По словам эксперта, в новогоднюю ночь пожилым людям лучше отказаться от салатов и закусок с печенью трески, блюд, приготовленных во фритюре, таких как картошка фри, пончики, острые куриные крылышки, а также от очень жирных блюд. Количество крепких спиртных напитков лучше свести к минимуму. «Все эти продукты создают большую нагрузку на гепатобилиарную систему (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) и праздник может закончиться для вас приступом острого холецистита и панкреатита, либо отравлением», - заметила врач.
В заключение Екатерина Иванникова добавила, что такие масштабные застолья, как в новогоднюю ночь, случаются не так часто, поэтому можно побаловать себя разными деликатесами, если нет обострения хронических заболеваний ЖКТ. «Салаты с майонезом, закуски, соленья, острое и копчёное – все это можно, но по чуть-чуть. Следите, чтобы в вашей тарелке было 50% овощей, 25% белка и 25% сложных углеводов. А вот с 3-4 января лучше вернуться в свой привычный режим питания», - посоветовала она.