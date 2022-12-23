Общество

Псковская область передала новогодние подарки для детей из Бериславского района

Псковская область передала 345 новогодних подарков для детей в Херсонскую область. Об этом в своём Telegram-канале сообщил псковский губернатор Михаил Ведерников.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«345 новогодних подарков из Псковской области прибыли в Херсонскую область, чтобы порадовать детишек к празднику. - написал Михаил Ведерников. - Сейчас на территории левого берега Херсонской области находятся и дети из Бериславского района, над которым мы взяли шефство и оказываем поддержку по всем вопросам».

Новогодние подарки будут вручаться со следующей недели под руководством работников бериславской военно-гражданской администрации и представителей Псковской области.

«Пусть в это непростое время у каждого ребёнка будет добрый и светлый праздник!» - добавил губернатор.