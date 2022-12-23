Общество

Великолучанка попалась на фиктивной регистрации иностранки

Великолучанка фиктивно зарегистрировала иностранку в декабре текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неработающая горожанка 1987 года рождения на территории Великих Лук произвела фиктивную регистрацию жительницы Республики Беларусь. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

«К сожалению, с такими фактами в регионе стражам правопорядка приходится сталкиваться довольно часто. В этой связи полиция напоминает жителям области об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния», – добавили в УМВД.