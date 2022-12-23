Пять человек умерли от COVID-19 в Псковской области, всего от коронавируса с начала пандемии умерло 1958 жителей региона. Об этом сообщает Telehram-канал правительства области.
Три человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки, всего с начала пандемии в регионе было 125 897 случаев COVID-19. Избавились от заболевания 9 человек, всего выздоровели 123 718 пациентов.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков - 41260/1
- Великие Луки - 18264/0
- Бежаницкий район - 1612/0
- Великолукский район - 2857/0
- Гдовский район - 2257/0
- Дедовичский район - 3109/0
- Дновский район - 1024/0
- Красногородский район - 1145/0
- Куньинский район - 1072/0
- Локнянский район - 1218/0
- Невельский район - 5669/0
- Новоржевский район - 1353/0
- Новосокольнический район - 3307/0
- Опочецкий район - 3841/0
- Островский район - 6101/0
- Палкинский район - 1282/0
- Печорский район - 2985/1
- Плюсский район - 1978/0
- Порховский район - 4571/0
- Псковский район - 9726/1
- Пустошкинский район - 1596/0
- Пушкиногорский район - 1812/0
- Пыталовский район - 1926/0
- Себежский район - 3011/0
- Стругокрасненский район - 2126/0
- Усвятский район - 749/0
- Иногородние (с 30.12.2020) - 46