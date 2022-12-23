Общество

Пять человек умерли от COVID-19 в Псковской области

Пять человек умерли от COVID-19 в Псковской области, всего от коронавируса с начала пандемии умерло 1958 жителей региона. Об этом сообщает Telehram-канал правительства области.

Три человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки, всего с начала пандемии в регионе было 125 897 случаев COVID-19. Избавились от заболевания 9 человек, всего выздоровели 123 718 пациентов.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: