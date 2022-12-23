Общество

Дерматолог развеяла миф о пользе масел для кожи в зимнее время

Дерматолог рассказала об особенностях ухода за лицом зимой. В зимнее время нельзя умываться сразу после прихода домой, использовать спиртосодержащие средства и масла. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматокосметолог бренда Likato Professional Светлана Студеникина.

«Спиртосодержащие средства высушивают защитно-липидный барьер кожи, способствуют появлению шелушения. Применение масел ведет к быстрой потере влаги, так что от их использования тоже стоит отказаться», — рассказала врач «Газете.Ru».

Умываться, по словам врача, нужно исключительно теплой водой. Горячая нарушает защиту кожи, расширяет сосуды, что приводит к шелушению и покраснению.

«Еще один важный нюанс — нельзя мыть лицо сразу после возвращения домой: это вызывает спазм сосудов и повреждает и так раздраженную дерму», – предупредила она.

Студеникина подчеркнула, что увлажняющий крем зимой наносится исключительно на ночь. Днем же нужно использовать питательные уходовые средства.

«Настоящий "бич" зимы — болезненные подкожные воспаления. В холодное время дерма истончается, снижается ее иммунитет, повышается выработка себума. Решить проблему способны пилинги. Однако нельзя применять их в зимний период ежедневно. Также важно наносить после пилинг-сывороток или пэдов уходовые средства — для поддержания защитно-водного баланса дермы», — посоветовала специалист.