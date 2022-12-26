Общество

Запутанные детективы и спортивные драмы: что смотрели псковичи в 2022 году

Просмотр видео-контента в этом году стал одним из основных форм досуга жителей Псковской области. При этом псковичи стали чаще отдавать предпочтение легким комедиям и семейным кинокартинам. О кино-предпочтениях жителей региона в 2022 году рассказали аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС.

Фото: pixabay.com

Среди оригинальных сериалов KION наибольшей популярностью у жителей Псковской области пользовалось драмеди с Ольгой Дибцевой «Нереалити». Второе место кинопросмотра в регионе занимает криминальный детектив «Коса» с Линдой Лапиньш и Александром Горбатовым. Третье место жители области отдали мелодраме с Дарьей Мороз «Клиника счастья».

В списке самых любимых фильмов 2022 года на первом месте у псковичей драма Вадима Перельмана «Купи меня», за ним следует семейный мюзикл «Энканто», комедия с Данилой Козловским и Павлом Табаковым «Молодой человек», спортивная драма с Владимиром Сычевым «Начать сначала» и увлекательная семейная комедия о медвежонке «Приключения Паддингтона».

Среди зарубежных сериалов в 2022 году жители Псковской области чаще всего смотрели восточную мелодраму «Султан моего сердца», полную волшебства дораму «Легенда синего моря», французский триллер «Багровые реки», медицинскую драму «Хороший доктор» и популярный скандинавский детектив «Мост».

Источник: МТС