Продолжительность предстоящих новогодних каникул устраивает 35% псковичей, ещё 14% горожан хотели бы отдыхать дольше. При этом 40% опрошенных готовы сократить праздничные выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в персс-службе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней - с 31 декабря по 10 января. Однако не все горожане считают такой отдых необходимым. От одного до трёх выходных дней достаточно 12% опрошенных, от четырёх до шести -15%. Неделю хотели бы отдыхать 5% псковичей, от восьми до десяти дней - 8%. Вовсе отказаться от новогодних каникул готовы 3% респондентов.

Женщины чаще мужчин довольны продолжительностью предстоящих каникул. Мужчины же чаще выбирают противоположные варианты: отдыхать не больше трёх дней или напротив, почти две недели.

Длительные новогодние каникулы особенно популярны среди молодёжи. Так, 43% псковичей до 35 лет устраивают 11 дней отдыха, а почти каждый пятый хотел бы продлить выходные. Горожане в возрасте от 45 лет, напротив, чаще выступают за сокращение каникул.

Желание быстрее вернуться к работе также чаще выражают псковичи с доходом от 150 тысяч рублей в месяц. Они чаще горожан с меньшим заработком готовы ограничиться тремя днями отдыха.

Опрос среди экономически активных жителей Пскова проводился с 6 по 9 ноября 2026 года.