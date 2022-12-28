Общество

Что посмотреть на новогодних праздниках: подборка для псковских зрителей

Как часто бывает, что праздники проходят не так, как нам хотелось бы. То оливье пересоленый вышел, то хлопушка не сработала, а то и поссорился кто-нибудь накануне. Вот и у героев этих фильмов праздники прошли не по задуманному сценарию. Пусть у вас каникулы пройдут волшебно, а все фильмы из подборки смотрите в онлайн-кинотеатре KION от МТС.

«Любите Куперов» 16+

Рождественское драмеди с блестящим актёрским составом. Куперы — не самая дружная и счастливая семья. Но Шарлотта, матриарх семейства, одержима идеей собрать всех родственников вместе накануне Рождества и устроить идеальный праздник. Вот только план не срабатывает, и именно в Сочельник главные герои попадают в самые разные ситуации — забавные, печальные или вовсе абсурдные, а ужин заканчивается грандиозным семейным скандалом. Тем не менее весь этот хаос помогает героям задуматься о том, что счастье, как правило, всегда рядом.

«Гринч — похититель Рождества» 12+

Фильм с неподражаемым Джимом Керри в главной роли снят на основе сказки Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество». Главный герой, зелёный и волосатый монстр, жил в городке Ктоград, где его никто не любил. Гринч обиделся на весь свет и решил уйти жить на гору, чтобы в одиночестве грустить и злиться. А больше всего на свете он ненавидел Рождество. И тогда к отшельнику пришла идея — а что если покончить с этим раз и навсегда и испортить всем ктовичам праздник? Как вы уже догадались, затея не удастся, а под неприглядным обликом Гринча откроется добрая душа.

«Новогодние приключения Маши и Вити» 0+

Музыкальное новогоднее фэнтези о приключениях двух отважных ребят — неустаревающая классика. Младшеклассники Витя и Маша очень разные: Витя верит в технику, а Маша — в чудеса. Но им предстоит объединиться, когда они узнают, что Кащей похитил Снегурочку. Главные герои отправляются на поиски и дают смелый отпор нечисти — троице «Дикие гитары»: Бабе-Яге, Лешему и Коту Матвею. В фильме нет привычного экшена и 3D-эффектов, прелесть его в другом — лента погружает нас в удивительную сказочную атмосферу, которая завораживает и маленьких, и взрослых.

«Рождество на двоих» 16+

Романтическая комедия — идеальный вариант для просмотра в компании с любимым человеком. Действие фильма разворачивается накануне Рождества в Лондоне. Кейт считает себя не слишком-то удачной по жизни: у неё куча комплексов и вредных привычек, она замкнута в себе и постоянно принимает «не те» решения. Однажды героиня случайно знакомится с обаятельным мужчиной по имени Том. Но и тут загвоздка — для Кейт он кажется слишком идеальным, чтобы в это можно было поверить... Главную героиню сыграла очаровательная Эмилия Кларк.

«Четыре Рождества» 16+

Остроумная и поучительная комедия с Риз Уизерспун и Винсом Воном в главных ролях. Влюблённая пара, Кейт и Брэд, встречаются уже три года. У них всё замечательно, вот только они — ярые противники брака, так как оба из разведённых семей. В канун Нового года перед героями встаёт непростая задача — успеть за один день в четыре разных места, чтобы отметить праздник со всеми мамами и папами. Да, родственники у них не подарок, но, несмотря на это, каждая новая встреча заставляет Брэда и Кейт по-новому взглянуть на семейные ценности.

«Пережить Рождество» 12+

Богатому рекламному директору Дрю Лэтману, которого сыграл Бэн Аффлек, не с кем встретить Рождество — никто из знакомых не рад его обществу. Тогда герой решает отправиться в дом своего детства. И тот факт, что там теперь живут другие люди, Дрю не смущает. Он предлагает семейству Валко солидное вознаграждение за то, чтобы провести праздники в их кругу. Контракт есть контракт, все члены семьи Валко старательно отыгрывают роли, а Дрю удаётся не просто скрасить праздники, но и справиться с забытыми детскими обидами.