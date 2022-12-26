Общество

Псковские следователи поздравили детей из многодетной семьи с наступающим Новым годом

Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Псковской области совместно руководством сельской администрации навестили многодетную семью и поздравили с наступающим Новым годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Отец семейства служит в рядах ВС РФ и защищает интересы Родины в ходе специальной военной операции. Во время его отсутствия многодетная семья не остается без внимания и помощи со стороны органов власти и неравнодушных, отметили в пресс-службе ведомства.

В ходе встречи и общения с сотрудниками СУ СК девочки, две из которых учатся в школе, а самая маленькая ходит в детский сад, рассказали о своих увлечениях и успехах в учебе. Следователи вручили детям сладкие подарки и договорились о дальнейших встречах в Новом году.