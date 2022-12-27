Офисы регионального отделения Социального фонда будут работать в каждом районе Псковской области

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединяются в единый Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.
Объединение фондов упростит получение мер социальной поддержки – все федеральные выплаты можно будет получать в пределах единого офиса. Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Это значит, что все услуги или сведения, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового года после объединения структур можно будет получить в прежнем порядке.
С января 2023 года в Псковской области государственные услуги в области социального обеспечения, возложенные ранее на Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, будут оказываться в объединенных офисах клиентского обслуживания, которые находятся по адресам:
|
Муниципальный район
|
Адрес единого офиса Социального фонда
|
Бежаницкий район
|
Бежаницы, улица Комсомольская, 6
|
Гдовский район
|
Гдов, улица Карла Маркса, 63
|
Дедовичский район
|
Дедовичи, улица Коммунаров, 16
|
Дновский район
|
Дно, улица Дзержинского, 7А
|
Красногородский район
|
Красногородск, улица Советская, 24
|
Куньинский район
|
Кунья, улица Советская, 19
|
Локнянский район
|
Локня, Первомайская, 47Б
|
Невельский район
|
Невель, улица Маншук Маметовой, 7
|
Новоржевский район
|
Новоржев, улица Германа, 56
|
Новосокольнический район
|
Новосокольники, улица Тихмянова, 12
|
Опочецкий район
|
Опочка, улица Красногородская, 8/12
|
Островском район
|
Остров, улица 25 Октября, 17
|
Палкинский район
|
Палкино, улица Островская, 23
|
Печорский район
|
Печоры, улица Юрьевская, 8
|
Плюсский район
|
Плюсса, улица Ленина, 25
|
Порховский район
|
Порхов, улица Мебельная, 4
|
Псковский район
|
Псков, улица Алтаева, 6
|
Пустошкинский район
|
Пустошка, Первомайская, 21
|
Пушкиногорский район
|
Пушкинские Горы, улица Пушкинская, 28
|
Пыталовский район
|
Пыталово, улица Красноармейская, 36
|
Себежский район
|
Себеж, Пролетарская, 40
|
Стругокрасненский район
|
Струги Красные, улица Советская, 24
|
Усвятский район
|
Усвяты, 25 Октября, 67
|
Псков
|
Псков, улица Петровская, 53
Псков, Октябрьский проспект, 52
|
Великие Луки и Великолукий район
|
Великие Луки, улица Комсомольская, 27а
Также граждане могут обратиться в Фонд в электронном виде через портал Госуслуг или лично через МФЦ.