Общество

Офисы регионального отделения Социального фонда будут работать в каждом районе Псковской области

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединяются в единый Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.

Объединение фондов упростит получение мер социальной поддержки – все федеральные выплаты можно будет получать в пределах единого офиса. Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Это значит, что все услуги или сведения, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового года после объединения структур можно будет получить в прежнем порядке.

С января 2023 года в Псковской области государственные услуги в области социального обеспечения, возложенные ранее на Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, будут оказываться в объединенных офисах клиентского обслуживания, которые находятся по адресам:

Муниципальный район Адрес единого офиса Социального фонда Бежаницкий район Бежаницы, улица Комсомольская, 6 Гдовский район Гдов, улица Карла Маркса, 63 Дедовичский район Дедовичи, улица Коммунаров, 16 Дновский район Дно, улица Дзержинского, 7А Красногородский район Красногородск, улица Советская, 24 Куньинский район Кунья, улица Советская, 19 Локнянский район Локня, Первомайская, 47Б Невельский район Невель, улица Маншук Маметовой, 7 Новоржевский район Новоржев, улица Германа, 56 Новосокольнический район Новосокольники, улица Тихмянова, 12 Опочецкий район Опочка, улица Красногородская, 8/12 Островском район Остров, улица 25 Октября, 17 Палкинский район Палкино, улица Островская, 23 Печорский район Печоры, улица Юрьевская, 8 Плюсский район Плюсса, улица Ленина, 25 Порховский район Порхов, улица Мебельная, 4 Псковский район Псков, улица Алтаева, 6 Пустошкинский район Пустошка, Первомайская, 21 Пушкиногорский район Пушкинские Горы, улица Пушкинская, 28 Пыталовский район Пыталово, улица Красноармейская, 36 Себежский район Себеж, Пролетарская, 40 Стругокрасненский район Струги Красные, улица Советская, 24 Усвятский район Усвяты, 25 Октября, 67 Псков Псков, улица Петровская, 53 Псков, Октябрьский проспект, 52 Великие Луки и Великолукий район Великие Луки, улица Комсомольская, 27а

Также граждане могут обратиться в Фонд в электронном виде через портал Госуслуг или лично через МФЦ.