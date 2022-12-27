Общество

Заболеваемость COVID-19 в Псковской области снизилась на 31%

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области за прошедшую неделю снизилась на 31 % (на 26 случаев) и составила 9,35 на 100 тысяч населения – 58 случаев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По клинической форме из них в виде ОРВИ протекают 56 случаев (96,6%), в виде пневмонии – 2 случая (3,4%). Охват тестированием уменьшился за неделю с 273,53 до 253,43 на 100 тысяч населения.

Среди заболевших на прошедшей неделе 6,9% детей в возрасте до 18 лет и 93,1% взрослых (лица в возрасте 30-49 лет составляют 31,0 %, 65 лет и старше – 29,3 %, 50-64 года – 27,6 %). Количество заболевших взрослых уменьшилось на 24 случая (на 30,8 %), детей до 18 лет – на 2 случая.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 10 муниципальных образованиях: Пустошкинский, Локнянский, Пушкиногорский, Красногородский, Псковский, Порховский, Куньинский, Печорский, Пыталовский районы, и Псков.

По сравнению с предыдущей неделей незначительный рост заболеваемости отмечался в 7 районах: Локнянский, Псковский, Гдовский, Куньинский, Невельский, Пушкиногорский, Пыталовский.

Не зарегистрированы случаи в 8 районах: Бежаницкий, Дновский, Новоржевский, Островский, Палкинский, Плюсский, Стругокрасненский, Усвятский.

В Пскове за неделю зарегистрировали 26 случая или 44,8% от общего количества заболевших, заболеваемость составила 12,41 на 100 тысяч населения.

В Великих Луках за неделю выявили 2 случая, заболеваемость составила 2,21 на 100 тысяч населения.