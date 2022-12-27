Общество

Организация выплатила псковичке компенсацию морального вреда после вмешательства приставов

Организация выплатила псковичке компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

На одном из предприятий Псковской области сотрудница получила травму во время рабочего процесса. Женщина обратилась в суд за возмещением морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Суд вынес решение в пользу пострадавшей, однако организация не торопилась с его исполнением данного решения.

Тогда сотрудница обратилась в отделение судебных приставов Порховского района, где судебный пристав-исполнитель на основании исполнительных документов возбудил исполнительное производство в отношении организации об обязании выплатить компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель незамедлительно вручил постановление о возбуждении исполнительного производства руководителю предприятия и разъяснил, что по истечению добровольного срока исполнения (5 дней) вынесут постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7 % от суммы долга. Также руководителя предупредили о возможных мерах принудительного исполнения.

Организация исполнила решение суда, а женщина получила компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.