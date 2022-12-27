Итоги Всероссийского экологического диктанта подвели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в экостанции Псковской области.
Фото здесь и далее: экостанция Псковской области
Экодиктант представляет собой эколого-просветительский проект, направленный на развитие экологического просвещения, повышение уровня экологической грамотности и культуры обучающихся и сотрудников образовательных организаций.
Проект реализуется при поддержке комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.
В экодиктанте приняли участие 2906 обучающихся и 279 педагогов Псковской области из 43 образовательных организаций и 18 муниципальных образований. По итогам экодиктанта 122 человека получили статус победителя, а 1267 человек стали призерами. Все участники в ближайшее время получат дипломы и сертификаты.
В Псковской области экодиктант проходит уже в третий раз.