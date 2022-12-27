Общество

Приёмные Деда Мороза откроются в торговых центрах Пскова

Приёмные Деда Мороза откроются в торговых центрах «Акваполис», «Максимус» и «ПИК60» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрациях ТЦ.

28, 29 и 30 декабря приёмную Деда Мороза можно посетить в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис».

«Все стишки и песенки будут выслушаны, а дети - награждены. Вы сможете сделать фото на память и пообщаться со сказочными героями! Встреча пройдёт в фотозоне у центральной сцены в центральном атриуме», - рассказали в администрации ТРК.

Торговый центр «Максимус» приглашает детей и взрослых на встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой 28 декабря с 15.00 до 16.30, она состоится у центральной ели в «Максимусе в квадрате».

Торговый комплекс «ПИК60» откроет двери приёмной Деда Мороза 29 и 30 декабря.

«Как малыши, так и взрослые смогут найти главного зимнего героя у центральной елочки в центральном атриуме ТК "ПИК60"», - отметили в администрации комплекса.