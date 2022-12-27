Общество

Эксперт дал совет для ускорения работы смартфона

Когда пользователи часто и подолгу сидят в мессенджерах, особенно, просматривая много изображений и видеозаписей, смартфон начинает сильно замедляться, сообщил эксперт по кибербезопасности Иван Солодилов. Дело в том, что весь отсмотренный контент «оседает» в кэше гаджетов, что и замедляет их работу.

В связи с этим следует чаще удалять все изображения и видео, которые мессенджер по умолчанию оставляет в папках устройства. Делать это можно вручную в папках смартфона, либо через специальные утилиты, пишет RuNews24.

Кроме того, эксперт рекомендовал запретить мессенджерам автоматически оставлять файлы, где это возможно. Чтобы это сделать, нужно зайти в настройки приложения и снять галочки возле соответствующих опций.