Общество

Около 1,5 тысячи школьников побывали на уроках псковского проекта «Экомышление» в 2022 году

Около 1,5 тысячи школьников побывали на уроках псковского проекта «Экомышление» в 2022 году. Об этом сообщил руководитель проекта Сергей Елизаров в ходе онлайн-брифинга в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы проводим экоуроки, чтобы дети усваивали знания не только в теории, но и на практике, в каждую школу-участницу мы устанавливаем двухсекционную урну. Также активно проводим акции и мастер-классы. В прошлом году охват аудитории школьников составил 600 человек, в 2022 году – 1,5 тысячи учащихся из Пскова, Псковского района, Печор и Опочки», – отметил Сергей Елизаров.

Он пояснил, что у него есть желание масштабировать проект. Одна из задач - формирование школьного экологического актива. Они с поддержкой руководителей «Экомышления» будут уже в следующем году самостоятельно вести экоуроки.

Эковолонтёр Дарья Кальченко отметила, что миссией своей деятельности видит улучшение экологической обстановки в регионе и повышение знаний о рациональном использовании природных ресурсов. Она также назвала «Экомышление» лучшим проектом области в этой сфере.

Еще одна гостья студии Александра Козлова добавила, что столкнулась лицом к лицу с реальным состоянием экологии в регионе, когда переехала жить за город. Это подтолкнуло её к проведению экозанятий с детьми в местной школе.