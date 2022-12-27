Станция скорой медпомощи в Пскове получила четыре новые «ГАЗели»

Псковская станция скорой медицинской помощи получила четыре новых автомобиля «ГАЗель». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
«На прошлой неделе "вышли на линию" автомобили скорой помощи, которые поступили в Псковскую область в начале декабря.
Четыре автомобиля "Газель" были переданы центральной станции скорой помощи в Пскове, а ещё два отправились в Великие Луки», - рассказали в профильном комитете.
Помимо этого, в регион поступили новые автомобили УАЗ. В скором времени они отправятся на различные посты скорой помощи в муниципалитетах.