Общество

Станция скорой медпомощи в Пскове получила четыре новые «ГАЗели»

Псковская станция скорой медицинской помощи получила четыре новых автомобиля «ГАЗель». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

«На прошлой неделе "вышли на линию" автомобили скорой помощи, которые поступили в Псковскую область в начале декабря.

Четыре автомобиля "Газель" были переданы центральной станции скорой помощи в Пскове, а ещё два отправились в Великие Луки», - рассказали в профильном комитете.

Помимо этого, в регион поступили новые автомобили УАЗ. В скором времени они отправятся на различные посты скорой помощи в муниципалитетах.