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Общество

10 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

27.12.2022 17:00|ПсковКомментариев: 0

10 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 908 раз, сообщается в официальном Telegram-канал области. 

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 12 пациентов, всего – 123 740. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 958 человек. 

Статистика заболеваемости в муниципалитетах: 

  • Псков – 41268/7
  • Великие Луки –18264/0
  • Бежаницкий район –1612/0
  • Великолукский район –2857/0
  • Гдовский район –2257/0
  • Дедовичский район –3109/0
  • Дновский район –1024/0
  • Красногородский район –1145/0
  • Куньинский район –1072/0
  • Локнянский район –1218/0
  • Невельский район –5669/0
  • Новоржевский район –1353/0
  • Новосокольнический район –3307/0
  • Опочецкий район –3842/1
  • Островский район –6102/1
  • Палкинский район –1282/0
  • Печорский район –2985/0
  • Плюсский район –1978/0
  • Порховский район –4572/1
  • Псковский район –9726/0
  • Пустошкинский район –1596/0
  • Пушкиногорский район –1812/0
  • Пыталовский район –1926/0
  • Себежский район –3011/0
  • Стругокрасненский район –2126/0
  • Усвятский район –749/0. 
Теги: #регион60 #статистика #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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