Общество

Александр Козловский принял участие в региональной «Ёлке желаний»

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский принял участие в региональной «Ёлке желаний». Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Региональная "Ёлка желаний" – одно из главных благотворительных мероприятий в Псковской области, благодаря которому исполняются мечтания сотен детей. По традиции поддержал акцию. Исполню заветную мечту семилетней Софьи. Она очень хочет на Новый год получить умную колонку Яндекс.Станция 2», - написал депутат.

Александр Козловский отметил, что Псковская область стала одним из первых регионов страны, которая начала полномасштабно проводить всероссийскую «Ёлку желаний» на региональном уровне.

«С 2019 года, именно тогда на Псковщине стартовала эта акция, исполнены заветные мечты более 400 детей», - напомнил он.