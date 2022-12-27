Общество

Военный учебный центр при федеральном вузе создадут в Псковской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании 16 военных учебных центров при вузах в регионах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Создать военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования», - приводит текст распоряжения РИА Новости.

Военные учебные центры откроют при федеральных вузах в 13 областях - Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской, а также в трех республиках - Мордовии, Чечне и Марий Эл.