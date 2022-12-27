Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
работа «Псковэнергосбыта» на каникулах
итоги-2022 спорт
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
Господин Рейтингомер
рост тарифов
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
Курс на 2023 ЛОНГРИД
карта скидок от профсоюза
экватор в облсовпрофе
лонгрид кушать подано
новое в недвижимости
Новогодняя акция на Geely
Новая «Пчёлка» в Пскове
Газ в быту
фолк-рок в Пскове
 
 
 
ещё Общество 27.12.2022 07:170 Ледяные дожди могут пойти в Псковской области 27.12.2022 22:040 Как совершать разумные покупки во время распродаж, объяснили россиянам 27.12.2022 22:000 Псковское УФСИН отправило партию новогодних подарков в Херсонскую область 27.12.2022 21:480 Эксперт дал совет для ускорения работы смартфона 27.12.2022 21:200 Сотрудники псковского ФСС исполнили желание участника «Елки желаний» 27.12.2022 21:090 Как подготовить новогодний стол и не устать, объяснили эксперты
 
 
 
Самое популярное 22.12.2022 19:301 Ушла из жизни экс-председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева 21.12.2022 13:0718 Самая мощная котельная Пскова находится на грани выхода из строя 20.12.2022 18:334 Педофил совратил девятерых детей в Пскове 22.12.2022 14:543 Чугунные ограждения устанавливают на Троицком мосту в Пскове. ФОТО 23.12.2022 15:069 Василий Осипов покидает пост вице-губернатора Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Военный учебный центр при федеральном вузе создадут в Псковской области

27.12.2022 20:51|ПсковКомментариев: 0

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании 16 военных учебных центров при вузах в регионах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Создать военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования», - приводит текст распоряжения РИА Новости

Военные учебные центры откроют при федеральных вузах в 13 областях - Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской, а также в трех республиках - Мордовии, Чечне и Марий Эл.

Теги: #университет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как проведёте новогодние выходные?
В опросе приняло участие 81 человек
27.12.2022, 22:040 Как совершать разумные покупки во время распродаж, объяснили россиянам 27.12.2022, 22:000 Псковское УФСИН отправило партию новогодних подарков в Херсонскую область 27.12.2022, 21:480 Эксперт дал совет для ускорения работы смартфона 27.12.2022, 21:350 Концерт органной музыки из цикла «В ожидании Рождества» состоится в Пскове
27.12.2022, 21:200 Сотрудники псковского ФСС исполнили желание участника «Елки желаний» 27.12.2022, 21:090 Как подготовить новогодний стол и не устать, объяснили эксперты 27.12.2022, 21:000 Порховича отправили в колонию за попытку поджога 27.12.2022, 20:510 Военный учебный центр при федеральном вузе создадут в Псковской области
27.12.2022, 20:480 Итоги Всероссийского экологического диктанта подвели в Псковской области 27.12.2022, 20:330 Память иерея Александра Цыганова почтят в Пскове в сороковой день после смерти 27.12.2022, 20:320 Ушла из жизни преподаватель физической культуры в ПсковГУ Елена Тарасова 27.12.2022, 20:180 Российский гинеколог оценила опасность бокала шампанского для беременных
27.12.2022, 20:140 Петербуржец предстанет перед судом за убийство 19-летней давности в Псковской области 27.12.2022, 20:030 График начисления пенсий в новогодние праздники опубликовали в Псковской области 27.12.2022, 20:010 От Карелии до Южных Курил: в «Михайловское» пришло уже более пятисот конкурсных открыток 27.12.2022, 19:470 Псковичи привезли медали с соревнований в Тихвине
27.12.2022, 19:350 Александр Козловский принял участие в региональной «Ёлке желаний» 27.12.2022, 19:290 Целесообразность открытия кабинета педиатра в псковском Овсище оценили в облздраве 27.12.2022, 19:110 Порхович предстанет перед судом за использование поддельных водительских прав 27.12.2022, 19:070 «Гонки по вертикали»: год под знаком СВО, планы Путина и вызовы-2023. ВИДЕО
27.12.2022, 19:000 Пять единиц оружия изъяли росгврадейцы за неделю в Псковской области 27.12.2022, 18:530 Свиной грипп выявили у 18 человек в Псковской области 27.12.2022, 18:350 Почему в Советском Союзе не было проблем с экологией, рассказал псковский эковолонтёр 27.12.2022, 18:270 Отключения электроэнергии запланированы в Великих Луках 28 декабря
27.12.2022, 18:150 Бал пройдет в Псковском кремле 3 и 5 января 27.12.2022, 18:000 Константин Болотин о состоянии и обновлении систем псковского «Горводоканала» 27.12.2022, 17:520 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 декабря 27.12.2022, 17:470 Вероятность появления авиамаршрутов из Пскова на Север оценил Станислав Стармолотов
27.12.2022, 17:450 Псковскому музею-заповеднику выделят средства на освоение части Поганкиных палат 27.12.2022, 17:430 Игорь Сопов поставил оценку работе облизбиркома в 2022 году 27.12.2022, 17:360 Организация выплатила псковичке компенсацию морального вреда после вмешательства приставов 27.12.2022, 17:320 Около 1,5 тысячи школьников побывали на уроках псковского проекта «Экомышление» в 2022 году
27.12.2022, 17:280 Станция скорой медпомощи в Пскове получила четыре новые «ГАЗели» 27.12.2022, 17:260 Оптимизацию автостанций обсудили в правительстве Псковской области 27.12.2022, 17:210 Контрафактную водку и немаркированные сигареты обнаружили таможенники в магазине Великих Лук 27.12.2022, 17:201 Планы Избирательной комиссии Псковской области на 2023 год представил Игорь Сопов
27.12.2022, 17:180 «Обратный отсчет»: Константин Болотин об итогах деятельности «Горводоканала» и планах на 2023 год. ВИДЕО 27.12.2022, 17:080 Не бросаться в омут с головой на старте осознанного потребления посоветовал псковский экоактивист 27.12.2022, 17:000 10 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 27.12.2022, 16:534 У разбитого Корытова
27.12.2022, 16:350 День спасателя отметили в Пскове 27.12.2022, 16:300 Газопроводы построили в четырёх населённых пунктах Порховского района 27.12.2022, 16:290 Руководитель «Экомышления» планирует масштабировать проект до межрегионального 27.12.2022, 16:170 Очистные сооружения Пскова хотят дополнить станцией ультрафиолетового облучения
27.12.2022, 15:580 Светлана Мельникова: Подачу исторического материала нельзя превращать в Диснейленд 27.12.2022, 15:510 «Лига справедливости»: Оспаривание завещания. ВИДЕО 27.12.2022, 15:323 Как припаркованные машины мешают вывозу ТКО, рассказали псковичам 27.12.2022, 15:170 Псковичка решила сыграть на электронной бирже и лишилась 170 тысяч рублей
27.12.2022, 15:050 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о реализации проекта «Экомышление» в Псковской области 27.12.2022, 15:040 «Гонки по вертикали»: год под знаком СВО, планы Путина и вызовы-2023 27.12.2022, 14:570 Эстония отложила реконструкцию пограничного перехода с Россией напротив Шумилкино 27.12.2022, 14:461 «Обратный отсчет»: Игорь Сопов об итогах года и подготовке к выборам-2023. ВИДЕО
27.12.2022, 14:390 Результат догазификации двух районов оценил с гражданами, подрядчиками и главами Андрей Козлов 27.12.2022, 14:361 Движение автобуса №55 возобновили по улице Ипподромной в Пскове 27.12.2022, 14:250 Российские подростки забили насмерть бездомного 27.12.2022, 14:083 Один из псковских осуждённых пропагандировал в тюрьме терроризм
27.12.2022, 14:000 Мастер-класс по созданию игрушки из ткани состоится в Пскове 27.12.2022, 13:511 Выборы губернатора Псковской области в 2023 году будут многодневными 27.12.2022, 13:410 Турнир по мини-футболу памяти Героя России Алексея Ширяева завершился в Пскове 27.12.2022, 13:310 Приёмные Деда Мороза откроются в торговых центрах Пскова
27.12.2022, 13:210 До +2°C и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 28 декабря 27.12.2022, 13:120 Трассу для лыжных гонок планируют оборудовать в Корытовском лесу 27.12.2022, 13:020 Прослушать отрывки из книг можно в парке «Тайны сказочных огней» в Пскове 27.12.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Константином Болотиным
27.12.2022, 12:580 Итоги реализации проекта «Экомышление» в 2022 году подведут в пресс-центре ПЛН 27.12.2022, 12:490 Годовалая девочка умерла в Петербурге из-за проглоченной батарейки 27.12.2022, 12:390 Акция на свиные рёбра в маринаде стартует в псковских магазинах «Деревня Соловьи» 27.12.2022, 12:300 Участки наружных теплосетей очистили в Овсище
27.12.2022, 12:192 На предновогоднюю «Ласточку» псковичи раскупили все билеты 27.12.2022, 12:184 Ледяной аншлаг 27.12.2022, 12:150 Псковский музей-заповедник планирует провести 50 выставок в следующем году 27.12.2022, 12:110 Россиянин оказался в реанимации из-за вспыхнувшей зарядки телефона
27.12.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Игорем Соповым 27.12.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 декабря 27.12.2022, 11:500 Свиной грипп обнаружили во всех регионах России 27.12.2022, 11:451 Новогодняя ярмарка в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru