Общество

Идеи для цифровых каникул на Новый год псковичам предложил МегаФон

Грядущий праздник можно будет встретить на «цифровой волне» - подходящие локации для этого назвали в компании «МегаФон». В этот перечень вошли те места, где оператор связи увеличил скорость мобильного интернета, расширил покрытие сети и поставил новые базовые станции.

Фото здесь и далее: МегаФон

По данным МегаФона, псковичи начинают поздравлять друг друга уже с 24 декабря: ежегодно голосовой и интернет-трафик в это время увеличивается на четверть (на 25%). Не пропустить важный звонок или передать близким собственное видеообращение жители области могут при выборе любых форматов праздника. Вот некоторые из них.

Цифровые прогулки

Классический променад в новогоднюю ночь станет интереснее, если активно пользоваться смартфоном. Истории о том, как отмечали этот праздник в разные эпохи, вдохновят на маршруте по историческим местам Пскова. Можно заложить персональную капсулу времени под бой курантов в любимом районе или проехать по заснеженным улицам на городской маршрутке, добавив романтики в праздничную суету. А с помощью технологии Voice LTE можно звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом.

Онлайн-застолье

По данным МегаФона, за последний год жители Псковской области стали на 26% чаще звонить по видео в мессенджерах. Этот тренд подходит для любителей остаться дома за праздничным столом. Общение с близкими из разных городов в современном формате гарантированно создаст теплую атмосферу. Благодаря работам на телеком-инфраструктуре в Пскове медианная скорость мобильного интернета МегаФона составляет 43,60 Мбит/сек. Это самый высокий показатель среди всех операторов региона по результатам независимого исследования международной компании Ookla.

Паспорт, смартфон – в дорогу!

Новогодние путешествия завоевывают популярность у жителей Пскова. Анализ обезличенных данных о мобильной активности в сети МегаФона, показывает, что в 2022 году большинство – 66% жителей, выезжавших из области, отправлялись в Санкт-Петербург, 10% – в Москву, еще 10% в соседние Новгородскую и Тверскую области. Среди нестандартных направлений набирает популярность Эльбрус. В этом году самую величественную горную вершину страны захотело увидеть на 40% псковичей больше, чем в прошлом. Осенью МегаФон запустил там самую «высотную» базовую станцию, так что отправить новогоднее поздравление можно будет даже с отметки 5 тысяч метров над уровнем моря. Новые объекты связи появились на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе. В районе главной туристической точки притяжения региона – Байкала, МегаФон также провел масштабную модернизацию сети. На западном берегу озера в Иркутской области на восточном побережье со стороны Бурятии скорость мобильного интернета увеличена вдвое.

«МегаФон расширил зону покрытия и ускорил мобильный интернет почти в 30 населенных пунктах, расположенных вдоль транспортных магистралей в Гдовском, Стругокрасненском, Невельском, Новосокольническом, Бежаницком районах, а также на Великолукском шоссе и трассе Р-56. Изменения коснулись таких малонаселённых сел и деревень как Подолешье, Монино, Купуй, Мартьяново, Маево, Щукино, Аксеново и др. Поселки городского типа Пушкинские Горы и Бежаницы тоже вошли в зону улучшений качества покрытия и скорости мобильного интернета. Всего с начала года мы уже построили и модернизировали более 60 объектов инфраструктуры в различных районах области и намерены развивать сеть дальше», — рассказал директор МегаФона в Псковской области Александр Долгих.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

Источник: МегаФон