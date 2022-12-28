Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
новое в недвижимости
Газ в быту
лонгрид кушать подано
Господин Рейтингомер
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
Новая «Пчёлка» в Пскове
итоги-2022 спорт
работа «Псковэнергосбыта» на каникулах
Новогодняя акция на Geely
рост тарифов
экватор в облсовпрофе
Курс на 2023 ЛОНГРИД
карта скидок от профсоюза
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
Цифровая гигиена для детей
 
 
 
ещё Общество 28.12.2022 07:171 Кто сможет выйти на пенсию в 2023 году, рассказала экономист 28.12.2022 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда» 28.12.2022 11:410 Украшать новогоднюю ель свечами запретили псковичам 28.12.2022 11:340 «Сбер» начал устанавливать «Сбербанк Онлайн» на устройства Apple в своих отделениях 28.12.2022 11:220 Что посмотреть на новогодних праздниках: подборка для псковских зрителей 28.12.2022 11:160 Андрей Турчак: Новый год будет не менее, а более напряженным
 
 
 
Самое популярное 22.12.2022 19:301 Ушла из жизни экс-председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева 21.12.2022 13:0718 Самая мощная котельная Пскова находится на грани выхода из строя 22.12.2022 14:543 Чугунные ограждения устанавливают на Троицком мосту в Пскове. ФОТО 23.12.2022 15:069 Василий Осипов покидает пост вице-губернатора Псковской области 22.12.2022 17:320 Хватит лакировать действительность
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Идеи для цифровых каникул на Новый год псковичам предложил МегаФон

28.12.2022 11:01|ПсковКомментариев: 0

Грядущий праздник можно будет встретить на «цифровой волне» - подходящие локации для этого назвали в компании «МегаФон». В этот перечень вошли те места, где оператор связи увеличил скорость мобильного интернета, расширил покрытие сети и поставил новые базовые станции.

 

Фото здесь и далее: МегаФон

По данным МегаФона, псковичи начинают поздравлять друг друга уже с 24 декабря: ежегодно голосовой и интернет-трафик в это время увеличивается на четверть (на 25%). Не пропустить важный звонок или передать близким собственное видеообращение жители области могут при выборе любых форматов праздника. Вот некоторые из них.

Цифровые прогулки

Классический променад в новогоднюю ночь станет интереснее, если активно пользоваться смартфоном. Истории о том, как отмечали этот праздник в разные эпохи, вдохновят на маршруте по историческим местам Пскова. Можно заложить персональную капсулу времени под бой курантов в любимом районе или проехать по заснеженным улицам на городской маршрутке, добавив романтики в праздничную суету. А с помощью технологии Voice LTE можно звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом.

Онлайн-застолье

По данным МегаФона, за последний год жители Псковской области стали на 26% чаще звонить по видео в мессенджерах. Этот тренд подходит для любителей остаться дома за праздничным столом. Общение с близкими из разных городов в современном формате гарантированно создаст теплую атмосферу. Благодаря работам на телеком-инфраструктуре в Пскове медианная скорость мобильного интернета МегаФона составляет 43,60 Мбит/сек. Это самый высокий показатель среди всех операторов региона по результатам независимого исследования международной компании Ookla. 

Паспорт, смартфон – в дорогу!

Новогодние путешествия завоевывают популярность у жителей Пскова. Анализ обезличенных данных о мобильной активности в сети МегаФона, показывает, что в 2022 году большинство – 66% жителей, выезжавших из области, отправлялись в Санкт-Петербург, 10% – в Москву, еще 10% в соседние Новгородскую и Тверскую области. Среди нестандартных направлений набирает популярность Эльбрус. В этом году самую величественную горную вершину страны захотело увидеть на 40% псковичей больше, чем в прошлом. Осенью МегаФон запустил там самую «высотную» базовую станцию, так что отправить новогоднее поздравление можно будет даже с отметки 5 тысяч метров над уровнем моря. Новые объекты связи появились на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе. В районе главной туристической точки притяжения региона – Байкала, МегаФон также провел масштабную модернизацию сети. На западном берегу озера в Иркутской области на восточном побережье со стороны Бурятии скорость мобильного интернета увеличена вдвое. 

«МегаФон расширил зону покрытия и ускорил мобильный интернет почти в 30 населенных пунктах, расположенных вдоль транспортных магистралей в Гдовском, Стругокрасненском, Невельском, Новосокольническом, Бежаницком районах, а также на Великолукском шоссе и трассе Р-56. Изменения коснулись таких малонаселённых сел и деревень как Подолешье, Монино, Купуй, Мартьяново, Маево, Щукино, Аксеново и др. Поселки городского типа Пушкинские Горы и Бежаницы тоже вошли в зону улучшений качества покрытия и скорости мобильного интернета. Всего с начала года мы уже построили и модернизировали более 60 объектов инфраструктуры в различных районах области и намерены развивать сеть дальше», — рассказал директор МегаФона в Псковской области Александр Долгих.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

Источник: МегаФон

Теги: #Новый год #МегаФон
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как проведёте новогодние выходные?
В опросе приняло участие 94 человека
28.12.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда» 28.12.2022, 12:020 Музей-заповедник «Изборск» опубликовал режим работы в праздничные дни 28.12.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 28 декабря 28.12.2022, 11:550 И вот она, нарядная...
28.12.2022, 11:480 Госпрограмму по обращению с отходами разрабатывают в Псковской области 28.12.2022, 11:410 Украшать новогоднюю ель свечами запретили псковичам 28.12.2022, 11:340 «Сбер» начал устанавливать «Сбербанк Онлайн» на устройства Apple в своих отделениях 28.12.2022, 11:240 Двухметрового кролика слепили из навоза в России. ФОТО
28.12.2022, 11:220 Что посмотреть на новогодних праздниках: подборка для псковских зрителей 28.12.2022, 11:160 Андрей Турчак: Новый год будет не менее, а более напряженным 28.12.2022, 11:120 Женщина в красной куртке пропала в Великих Луках 28.12.2022, 11:100 Компенсацию педагогам за работу по подготовке и проведению ГИА скорректируют в Псковской области
28.12.2022, 11:060 «Единая Россия» попросила депутатов не материться и не постить «роскошь» в соцсетях 28.12.2022, 11:010 Идеи для цифровых каникул на Новый год псковичам предложил МегаФон 28.12.2022, 10:550 «Обратный отсчет»: Борис Елкин об итогах работы администрации Пскова в 2022 году 28.12.2022, 10:474 Денис Иванов предложил ввести маршрут №11А для удобства жителей Запсковья
28.12.2022, 10:410 Опубликована афиша Псковского театра драмы на январь 28.12.2022, 10:380 «Сбер» начал тестировать платежный стикер как новый инструмент бесконтактной оплаты 28.12.2022, 10:300 Профильный комитет рекомендовал принять законопроект о бюджете Псковской области на 2023 год 28.12.2022, 10:200 Россияне перечислили самые раздражающие предновогодние дела
28.12.2022, 10:110 В Пскове готовятся к запуску движения по обновленному Троицкому мосту. ФОТО 28.12.2022, 10:060 «Экосреда»: Как встретить Новый год экологично? 28.12.2022, 09:590 Великолучанин попался на краже еды в магазине 28.12.2022, 09:450 Псковичи рассказали, что хотят успеть сделать до Нового года
28.12.2022, 09:340 Операционная система Windows вновь доступна для скачивания в России 28.12.2022, 09:250 Пожар потушили на лестничной клетке многоквартирного дома на Завеличье 28.12.2022, 09:190 Эксперт оценил дефицит деталей для ремонта автомобилей в России 28.12.2022, 09:082 Не наедаться красной икрой в Новый год посоветовали россиянам
28.12.2022, 08:550 Пожилая женщина погибла при пожаре в Красногородском районе 28.12.2022, 08:501 Нехватка кадров по рабочим профессиям в России превышает предложение в 5-10 раз 28.12.2022, 08:401 Пьяная печерянка обезобразила лицо знакомого разбитой бутылкой и попала в суд 28.12.2022, 08:240 Водителей без ОСАГО в России начнут штрафовать по камерам
28.12.2022, 08:120 Международный день кино отмечают 28 декабря 28.12.2022, 07:510 Глава поселка умер на совещании в российском регионе 28.12.2022, 07:340 Новогодний концерт преподавателей состоялся в псковском колледже искусств 28.12.2022, 07:171 Кто сможет выйти на пенсию в 2023 году, рассказала экономист
28.12.2022, 06:580 Число преступлений с использованием оружия в России в 2022 году выросло на треть 27.12.2022, 22:040 Как совершать разумные покупки во время распродаж, объяснили россиянам 27.12.2022, 22:000 Псковское УФСИН отправило партию новогодних подарков в Херсонскую область 27.12.2022, 21:480 Эксперт дал совет для ускорения работы смартфона
27.12.2022, 21:350 Концерт органной музыки из цикла «В ожидании Рождества» состоится в Пскове 27.12.2022, 21:201 Сотрудники псковского ФСС исполнили желание участника «Елки желаний» 27.12.2022, 21:090 Как подготовить новогодний стол и не устать, объяснили эксперты 27.12.2022, 21:000 Порховича отправили в колонию за попытку поджога
27.12.2022, 20:510 Военный учебный центр при федеральном вузе создадут в Псковской области 27.12.2022, 20:480 Итоги Всероссийского экологического диктанта подвели в Псковской области 27.12.2022, 20:330 Память иерея Александра Цыганова почтят в Пскове в сороковой день после смерти 27.12.2022, 20:320 Ушла из жизни преподаватель физической культуры в ПсковГУ Елена Тарасова
27.12.2022, 20:180 Российский гинеколог оценила опасность бокала шампанского для беременных 27.12.2022, 20:140 Петербуржец предстанет перед судом за убийство 19-летней давности в Псковской области 27.12.2022, 20:030 График начисления пенсий в новогодние праздники опубликовали в Псковской области 27.12.2022, 20:010 От Карелии до Южных Курил: в «Михайловское» пришло уже более пятисот конкурсных открыток
27.12.2022, 19:470 Псковичи привезли медали с соревнований в Тихвине 27.12.2022, 19:350 Александр Козловский принял участие в региональной «Ёлке желаний» 27.12.2022, 19:290 Целесообразность открытия кабинета педиатра в псковском Овсище оценили в облздраве 27.12.2022, 19:110 Порхович предстанет перед судом за использование поддельных водительских прав
27.12.2022, 19:070 «Гонки по вертикали»: год под знаком СВО, планы Путина и вызовы-2023. ВИДЕО 27.12.2022, 19:000 Пять единиц оружия изъяли росгврадейцы за неделю в Псковской области 27.12.2022, 18:530 Свиной грипп выявили у 18 человек в Псковской области 27.12.2022, 18:353 Почему в Советском Союзе не было проблем с экологией, рассказал псковский эковолонтёр
27.12.2022, 18:270 Отключения электроэнергии запланированы в Великих Луках 28 декабря 27.12.2022, 18:150 Бал пройдет в Псковском кремле 3 и 5 января 27.12.2022, 18:000 Константин Болотин о состоянии и обновлении систем псковского «Горводоканала» 27.12.2022, 17:520 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 декабря
27.12.2022, 17:470 Вероятность появления авиамаршрутов из Пскова на Север оценил Станислав Стармолотов 27.12.2022, 17:451 Псковскому музею-заповеднику выделят средства на освоение части Поганкиных палат 27.12.2022, 17:430 Игорь Сопов поставил оценку работе облизбиркома в 2022 году 27.12.2022, 17:360 Организация выплатила псковичке компенсацию морального вреда после вмешательства приставов
27.12.2022, 17:320 Около 1,5 тысячи школьников побывали на уроках псковского проекта «Экомышление» в 2022 году 27.12.2022, 17:280 Станция скорой медпомощи в Пскове получила четыре новые «ГАЗели» 27.12.2022, 17:261 Оптимизацию автостанций обсудили в правительстве Псковской области 27.12.2022, 17:210 Контрафактную водку и немаркированные сигареты обнаружили таможенники в магазине Великих Лук
27.12.2022, 17:201 Планы Избирательной комиссии Псковской области на 2023 год представил Игорь Сопов 27.12.2022, 17:180 «Обратный отсчет»: Константин Болотин об итогах деятельности «Горводоканала» и планах на 2023 год. ВИДЕО 27.12.2022, 17:080 Не бросаться в омут с головой на старте осознанного потребления посоветовал псковский экоактивист 27.12.2022, 17:000 10 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru