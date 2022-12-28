Общество

Депутат Денис Иванов сообщил об открытии мини-рынка на Запсковье

Мини-рынок открыли на конечной остановке автобусного маршрута №3 на Запсковье. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №15 Денис Иванов.

«Отдельная благодарность главе города Пскова Борису Елкину и его заместителю Павлу Волкову за чуткость к пожилым людям», - прокомментировал депутат. Теперь две торговые точки стоят на конечной остановке.

Напомним, что проблему с организацией торговой точки пытались решить уже около двух лет. Рынок востребован у местных жителей - в пользу его обустройства псковичи собрали порядка 40 подписей.