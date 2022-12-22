Общество

Мини-рынок на Запсковье обустроят до конца года

Мини-рынок на конечной остановке автобусного маршрута №3 на Запсковье обустроят к 28 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №15 Денис Иванов.

«Ждём, документы мы все оформили, передали небольшой земельный участок муниципальному учреждению города Пскова "Снежинка", Борис Андреевич (Елкин, глава Пскова - ред.) пообещал, что буквально 27 декабря привезут столы и там будет организован маленький цивилизованный рынок», - рассказал Денис Иванов.

Он напомнил, что проблему с организацией торговой точки в данном месте пытаются решить уже около двух лет. Рынок востребован у местных жителей - в пользу его обустройства псковичи собрали порядка 40 подписей. В настоящий момент торговлю там ведут на самодельных прилавках.

«Бабушки там на не очень презентабельных самодельных столиках сейчас свой товар продают, очень низко над землей, а мы им сейчас современные столики с крышами поставим. И людям хорошо будет, и кто-то к Новому году, может быть, что-то прикупит. Всё-таки в моём округе проживает много пенсионеров. Для них рынок - возможность дополнительного заработка, поэтому для меня этот вопрос был принципиальным», - подчеркнул Дмитрий Иванов.

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Также он напомнил, что в парке Строителей с 17 декабря по 15 января открыта дача Деда Мороза, и призвал псковичей не упустить возможность посетить это пространство.

«Это уникальное событие. Я этого уже пять лет просил, мы ещё с Братчиковым Александром Николаевичем (экс-главой городской администрации, нынешним вице-спикером Псковского областного Собрания - ред.) об этом говорили, и вот в этом году Борис Андреевич реализовал. Это очень популярная история, она во многих городах есть. А помните, раньше сколько людей у нас ездили в Эстонию, чтобы также посмотреть на домик Деда Мороза? И у нас, кстати, все реализовано на очень хорошем уровне, даже по сравнению с тем, что в Эстонии», - выразил мнение Денис Иванов.