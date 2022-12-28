Общество

Фотовыставка «Путешествие в детство» открылась в Пскове

Фотовыставка «Путешествие в детство» открылась накануне новогодних праздников в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В.А. Каверина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Фото: Банк России

Посетители увидят изображения памятных монет, выпущенных Банком России в разное время, со знакомыми каждому образами из детства. Эти монеты посвящены героям народных сказок, персонажам отечественной мультипликации, писателям, художникам и самим детям.

Фотополотна сопровождаются описанием технических характеристик монет и историей создания рисунка. К примеру, первая отечественная монета, на которой появились сказочные персонажи, была посвящена автору уральских сказов Павлу Бажову. В рельефе памятной серебряной монеты методом классической чеканки воссозданы горные духи и каменных дел мастера.

«Экспозиция "Путешествие в детство" не похожа ни на один из выставочных проектов Банка России. При ее подготовке стояла задача не только рассказать о современных технологиях монетного дела, но и буквально вернуть зрителям ощущение детства, вызвать приятные воспоминания», – рассказали в пресс-службе банка.

Выставка в детской библиотеке имени В.А. Каверина будет открыта для посетителей до середины января 2023 года.