Общество

Фотографии новогоднего убранства Пскова 2012 года опубликовал госархив

Снимки новогоднего убранства Пскова десятилетней давности опубликовал государственный архив Псковской области. Фотографии размещены в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

«10 лет – это много или мало? Если оценивать с точки зрения хранения информации, то это ничтожно малый срок. Но если рассматривать как годы жизни человека, то получится довольно внушительный отрезок времени. Вот почему мы решили обратиться к снимкам именно десятилетней давности. У кого-то уже подросли дети, в чьих-то семьях за это время появились внуки. А перед домом дерево выросло настолько, что теперь ветками достает до балкона верхнего этажа. В соседнем дворе смонтировали новую детскую игровую площадку – теперь тут шумно и весело», - отметили в архиве.

На фото – улицы Пскова в 2012 году. Убранство города к Новому году.

В архиве псковичам предложили сравнить картинку и оценить главную ель города.