Общество

Зараженную трипсом свеклу выявили в Псковской области

На складе временного хранения в Псковской области управление Россельхознадзора проконтролировало более четырех тонн свежей руколы и листовой свеклы. Подкарантинную продукцию перевозили из Сербии в Нижегородскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе контроля специалисты выявили, что свежая зелень заражена насекомым, схожим по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом – западным калифорнийским трипсом.

Так как данный вредитель включен в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС, то выпуск более четырех тонн свеклы и салата на территорию Российской Федерации запрещён. По решению собственника продукция подлежит уничтожению.