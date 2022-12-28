Общество

Итоговое заседание облсовпрофа состоялось в Пскове

Итоговое заседание Псковского областного совета профессиональных союзов состоялось в Пскове 27 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов

На заседании были подведены итоги работы Псковского облсовпрофа за 2022 год, решён ряд вопросов. Также в рамках мероприятия прошло награждение членов профсоюза почётными грамотами, дипломами и благодарственными письмами.

Уходящий год был насыщен событиями как во всероссийском масштабе, так и в Псковской области. Это и начало специальной военной операции, и пересмотр сложившихся экономических связей, и снятие большинства ограничений, введённых в связи с COVID-19, отметили в облсовпрофе.

«В такой непростой ситуации профсоюзы области продолжили свою деятельность, направленную на защиту социально-трудовых и экономических прав и интересов трудящихся области. Сегодня как никогда нужны единство, сплоченность и солидарность! Вместе мы защищаем права трудящихся», - подчеркнули председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в своём докладе.

Актуальным остаётся вопрос по сохранению и увеличению численности членов профсоюзов, созданию первичных профсоюзных организаций, отметили в облсовпрофе. Общая численность членов профсоюзов территориального объединения на 1 января 2022 года составляла 44 600 человек.

На начало года в области насчитывалось 634 первичные профсоюзные организации. Их число на сегодня увеличилось на 13. Например, 10 декабря прошёл День профсоюзов в Палкинском районе, где были созданы две первичные профсоюзные организации: в Палкинской передвижной механизированной колонне и в администрации района.

В общественно-политической сфере региона Псковский облсовпроф продолжает играть важную роль среди некоммерческих организаций, добавили в облсовпрофе.