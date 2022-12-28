Общество

«Обратный отсчет»: Борис Елкин об итогах работы администрации Пскова в 2022 году. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 28 декабря. Гость студии - глава города Пскова Борис Елкин.

Вместе с ведущим Константином Калиниченко он подвел итоги уходящего года. Как он сложился для Пскова, как сработала городская администрация в плане решения основных задач жизнедеятельности города, что сделано по дорожным ремонтам, как Псков подготовился к новогодним праздникам в ситуации, когда массовых гуляний решено не проводить, каковы приоритеты городского бюджета на следующий год?