Общество

Псковские депутаты проголосовали за освобождение от налогов материальной помощи студентам

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали идею освободить от налогообложения выплаты, которые нуждающиеся студенты получают в качестве материальной поддержки. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, постановление об одобрении соответствующего проекта федерального закона депутатский корпус принял на декабрьской сессии.

Необходимые поправки в Налоговый кодекс РФ подготовил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и группа депутатов-единороссов Госдумы. Законодательная инициатива находится на рассмотрении нижней палаты российского парламента.

Законодательством об образовании созданы механизмы социальной поддержки нуждающихся студентов посредством предоставления стипендий и иных денежных выплат. Вузам и колледжам, осуществляющим профессиональную подготовку за счёт федерального бюджета, выделяются бюджетные средства на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся.

В настоящее время не облагается налогом на доходы физических лиц материальная помощь в размере 4000 рублей за год, которую образовательные организации оказали своим студентам. Депутаты предлагают распространить это правило на все льготные выплаты, которые обучающиеся получают в качестве материальной поддержки в связи с нуждаемостью.