Общество

Андрей Турчак передал детям из Псковской области подарки в рамках акции «Ёлка желаний»

Секретарь Псковского городского отделения партии «Единая Россия» Валерий Филимонов передал псковским детям подарки в рамках акции «Ёлка желаний» от первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака сегодня, 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Подарков было много. Каждый из них запоминается. Вижу глаза детей, им это очень приятно и очень нравится», – рассказал Валерий Филимонов.

Подарки от Андрея Турчака получили дети из Невеля и Гдова. Так, Дмитрий Никитин из Гдова вместе со своей сестрой отправится в игровой центр Kids Mall. А София Кобалия из Невеля получила сертификат в аквапарк.

От Совета Федерации также передали подарок трехлетней Эвелине Бестужевой - игрушечную кухню.

«Дочка попросила игровую деревянную кухню, она как настоящая. Купить такую у семьи нет возможности, а в пластиковую она не играет. В прошлом году сын просил телефон, тоже случилось чудо», - рассказала Бестужева Анастасия, мать девочки Эвелины.