Общество

Акция на сметану от «Деревни Соловьи» продолжается в Псковской области

Акция на сметану торговой марки «Деревня Соловьи» продолжается в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото: «Деревня Соловьи»

Производитель предлагает следующие цены по акции:

сметана 20% 200 грамм - 59 рублей,

сметана 20% 400 грамм - 98 рублей.

Приобрести сметану можно во всех магазинах «Деревня Соловьи» города Пскова и Псковской области.

«Покупайте любимый продукт ещё дешевле», - предложил производитель.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: