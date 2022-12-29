Общество

Учёные выяснили, какой витамин снижает риск переломов в пожилом возрасте

Ученые заявили, что витамин К1 является отличной профилактикой переломов в пожилом возрасте. Открытие сделали специалисты из австралийского университета Эдит Коуэн.

Так, они изучили связь между госпитализациями пожилых людей с переломами и потребление ими витамина К1. В исследовании участвовали 1400 жительниц Австралии, сообщает RuNews24 со ссылкой на научный журнал Food & Function.

В результате выяснилось, что женщины, потреблявшие более 100 мкг витамина К1 в сутки, на 31% меньше рисковали получить перелом. У тех, кто превышал этот показатель по приему витамина, риск сломать кости был ниже на 49%.

Теперь ученые заявляют, что для снижения риска переломов в пожилом возрасте женщине нужно съедать в день более 100 мкг витамина К1. Добавим, он содержится в зеленых овощах (брокколи, шпинате), а также во фруктах — черносливе, киви и авокадо.