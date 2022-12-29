Общество

О погоде в новогоднюю ночь на Северо-Западе России рассказали синоптики

В новогоднюю ночь на Северо-Западе России ожидаются осадки в виде дождя, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Большую части России в новогоднюю ночь ожидают вполне комфортные погодные условия. Страну, как это обычно бывает, поделят на сферы влияния антициклоны и циклоны. Атлантические вихри, которые в зимний период несут снегопады и тёплый воздух, будут доминировать в западной половине России. А азиатскую часть, наоборот, продолжит укрывать обширный очаг повышенного давления», - говорится в прогнозе синоптиков.

В западной половине России погода будет далека от нормы. Это не коснётся только Урала и Предуралья. На Русской равнине ситуация иная: здесь развивается потепление. В Москве последние двое суток температура в дневные часы повышается до −1°С, а это на 3–4°С выше климатической нормы.

Необычно тёплая погода связана с высокой активностью атлантических циклонов. И в новогоднюю ночь регион окажется под влиянием очередного вихря. Почти всю территорию за исключением крайнего запада, Причерноморья и полярного Урала затянут облака. Но далеко не везде будет идти снег: в центральных областях, в Черноземье и на Северо-Западе осадки ожидаются в виде дождя. А на востоке центрального района, на Вологодчине и на западе Поволжья не исключены ледяные дожди.